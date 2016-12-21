Самая дешевая новая квартира в центре Петербурга стоит 5 млн рублей

Дом будет введен в эксплуатацию в 2023 году на Васильевском острове.

Новостройки в центре Петербурга пользуются стабильно высоким спросом. С января по октябрь текущего года количество запросов выросло на 24,98%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила Piter.TV пресс-служба компании АН "Прайд Групп".

Самую дешевую квартиру в новостройке в центре Петербурга можно купить за 5 млн рублей. За эти деньги покупателю достанется жилое помещение площадью 19 квадратных метров в доме на Васильевском острове. Его сдача запланирована на 2023 год.

Самая дорогая квартира оценивается в 822 млн рублей. Это многокомнатная квартира площадью более 600 квадратных метров в уже сданном ЖК.

Ранее мы писали, что в этом году в Петербурге ввели в эксплуатацию более 3 млн "квадратов" жилья.

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