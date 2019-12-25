Самую дешевую комнату Петербурга можно купить за 400 тысяч рублей

Расположен объект в Левашово.

Эксперты выяснили цену самой дешевой комнаты Петербурга: за 400 тысяч рублей оказалось возможным купить помещение в 10 квадратных метров в Левашово. Об этом сообщили в профильном агентстве недвижимости "Доли.ру", проанализировав доступные к покупке объекты до миллиона рублей.

Всего по городу можно найти 132 комнаты ценой до миллиона рублей, с мая количество предложений держится на одном уровне. Больше всего объектов, 29, найдено в Красносельском районе, минимальная цена комнаты здесь составляет 680 тысяч рублей. Далее следует Красногвардейский район с 20 комнатами, самая дешевая из которых обойдется в 790 тысяч рублей. Тройку замыкает Кировский район с минимальной ценой 650 тысяч рублей за комнату.

Ранее мы писали, что в Петербурге вторичка подорожала на 7,3%.

Фото: Piter.TV