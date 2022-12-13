"Сама дура" – премьера 3 сезона прошла в крытом скейтпарке

Репортаж Piter.TV с премьеры популярного молодёжного сериала.

17 февраля прошел незаурядный показ в Севкабель порту в крытом скейтпарке. На показ были приглашены фанаты сериала, блогеры и медиа для демонстрации двух серий третьего сезона молодёжного сериала "Сама дура".

Скейтпарк был оборудован как небольшой уютный кинозал с пуфиками и стульями. Впрочем, желающих увидеть премьеру было так много, что мест в зале хватило не всем. Атмосферу праздника задавали лазерные проекторы и танцевальная музыка. На одной из стен организаторы мероприятия разместили красивый стенд с названием сериала, где можно было нарисовать с помощью баллончика и трафаретов различные надписи или же просто сфотографироваться с артистами.

С первых премьерных серий третьего сезона можно понять, что сестры взрослеют, их жизнь становится более сложной, но и интересной. Однако несмотря на все невзгоды сестры преодолевают любые препятствия.

После показа можно было покататься на скейте, отдохнуть с напитками за стойкой и задать интересующие вопросы актрисам сериала Елизавете Ищенко и Полине Гухман. Также была приглашена группа "Ритуальные услуги", чьи треки часто задействовались в самом сериале.

Фото: Piter.TV

