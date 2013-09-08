Салливан: Иран планирует передать России беспилотники

В Белом доме рассказали об обращении РФ к странам за техническими средствами.

В Белом доме считают, что Иран планирует передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов. В частности, речь идет о дронах, которые способны нести на себе средства вооружения. Соответствующее заявление на регулярном брифинге в американской администрации при президенте Джо Байдене сделал его советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник заметил, что Вашингтон имеет данные о том, что Тегеран намерен обучать российских военных использовать данные БПЛА. Первые этапы тренировки начнутся с июля.

Наша информация свидетельствует о том, что правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая беспилотники, которые могут нести вооружения. Джейк Салливан, советник президента США

Джей Салливан добавил, что для США пока что остается неясным момент о том, доставил ли Иран России какие-либо свои беспилотники. По мнению Салливана, этот пример является одним из доказательств, что Москва обращается за техническими средствами в такие государства, как Иран. По словам чиновника, эти средства применялись еще до того, как Вашингтон

обеспечил "прекращение огня в Йемене, для атак на Саудовскую Аравию".

Салливан: Байден предложит на G7 проект в качестве альтернативы инициативе Китая.

Фото и видео: Белый дом