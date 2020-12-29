В Минздраве рассказали о таком термине как "анозогнозия".

Замминистра Олег Салагай назвал главным признаком зависимости от алкоголя отрицание этого факта. Об этом представители министра здравоохранения сообщил журналистам в эфире радиостанции "Говорит Москва". Чиновник напомнил, что у зависимых появляется непреодолимая тяга к спиртному, которую они сами не признают. Этот признак в профессиональном сообществе называется "анозогнозия".

"Да ничего я не зависим, просто мне нравится, и я выпиваю"...При этом они не желают признавать, что им требуется помощь специалиста, чтобы избавиться от вредной тяги. Олег Салагай, замглавы Минздрава РФ

Напомним, что ранее Олег Салагай заявил, что Россия не является самой пьющей страной в мире. При этом в стране регулярно снижается процент пьющих граждан. За 2014-2017 года уровень употребления алкоголя в РФ стал самым низким в европейском регионе. Он находился на уровне 0,83 литра абсолютного алкоголя на душу населения.

Минздрав отметил снижение продаж табака и алкоголя.

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