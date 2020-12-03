Минздрав отметил снижение продаж табака и алкоголя

Минздрав России отметил снижение продаж табака и алкоголя. Об этом журналистам рассказал заместитель главы профильного ведомства Олег Салагай. Он выступил на совещании, посвященном реализации национальных проектов в социальной сфере в условиях пандемии коронавируса.
По розничным продажам табака и папирос обеспечено снижение на 7%, по розничной продаже алкоголя также фиксируется снижение на 6%
Олег Салагай, замглавы Минздрава России
Чиновник уточнил, что мероприятия, запланированные в рамках федеральной программы по укреплению общественного здоровья, полностью реализованы.
Минздрав планирует скорректировать целевые показатели смертности.
Видео: YouTube / Совет Федерации
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