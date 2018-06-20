Сакура в Петербурге: где можно полюбоваться нежно-розовыми цветами

В Петербурге весна полным ходом. Жители города радуются потеплению, солнцу и недавно распустившимся цветам. Особый восторг у петербуржцев вызывает сакура. В этом материале мы расскажем, где можно увидеть цветение японской вишни.

Цветение сакуры - это вдохновение и чувства. В Японии цветение этого дерево означает наступление весны. Жители Северной столицы об этом знают не по наслышке. Пользователи соцсетей выкладывают фотографии нежных цветов японской вишни. Но где можно увидеть эту красоту своими глазами? Сейчас расскажем.

САД ДРУЖБЫ

Сфотографировать прекрасное цветущее дерево можно на углу Литейного проспекта с Кирочной улицей, в саду Дружбы. Прохожие не могут устоять перед сакурой, рука так и тянется к телефону или фотоаппарату, чтобы запечатлеть эту красоту. Отметим, что в этом году сакура зацвела здесь на две недели раньше.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Здесь тоже не ждали появление сакуры так рано. Однако для петербуржцев это только в удовольствие. В Ботаническом саду напоминают, что любоваться сакурой можно только с дорожек. В эти выходные здесь пройдет фестиваль первоцветов.

САД-ПАРТЕР СМОЛЬНОГО

Еще в апреле 2013 года здесь обустроили небольшой сад японских деревьев. Информации о цветении японской вишни у Смольного пока не поступало, но жители Северной столицы уже ждут с нетерпением. Также у Смольного располагается красивый парк и фонтаны.

ПРИМОРСКИЙ ПАРК ПОБЕДЫ

Тем, кто хочет насладиться атмосферой японского сада и прогуляться, стоит посетить парк на Крестовском острове. Здесь также можно увидеть красоту цветения японской вишни.

Фото: Instagram/Мегаполис