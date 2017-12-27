Сахалин: В регионе введен режим ЧС из-за снежных бурь

В социальных сетях появилось видео, как из Долинского района Сахалина машины выезжают с помощью спецтехники.

На Сахалине продолжает свирепствовать циклон, который принес снежные бури и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

В связи со сложной погодной обстановкой в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В Долинском районе десятки машин оказались в снежном плену. Им на помощь пришли спасатели МЧС. Для водителей были развернуты временные пункты обогрева.

Из-за циклона приостановлена работа паромной переправы Ванино - Холмск, которая соединяет остров с материком. В школах отменены учебные занятия. Взрослые приходится добираться на работу по центральным улицам. Снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме, но ей приходится возвращаться на уже расчищенные места, так как снегопад только усиливается. Сугробы в некоторых местах достигают высоты 1 метра.

Около 7 тысяч остались без света. Обесточены полностью населенные пункты Ёлочки, Чистоводное, Ожидаево, Озёрск, Зеленодольск. Частично отключены Ключи, Дальнее, Макаров, Южно-Сахалинск. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть людям электичество.

Погода начнет улучшаться во второй половине дня. Ветер постепенно начнет стихать, осадки уменьшаться. Уже 11 января ветер будет достигать скорости в 11-13 метров в секунду.

Видео: Instagram/Олег Кожемяко