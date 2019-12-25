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Сады и скверы временно закрываются из-за усиления ветра в Петербурге
Сегодня, 13:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Сады и скверы временно закрываются из-за усиления ветра в Петербурге

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Во время сильного ветра и грозы не рекомендуется ходить под шаткими конструкциями, парковать автомобили под деревьями.

После нескольких дней изнуряюще жаркой погоды в Петербурге в четверг местами начался долгожданный дождь. По прогнозу синоптиков, его будут сопровождать грозы и сильный ветер с порывами до 15-18 м/с. В связи с приближением шторма Комитет по благоустройству решил временно закрыть ряд садов и скверов для безопасности горожан.

Недоступными станут сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский, Румянцевский, Шкиперский и Благовещенский сады, а также скверы Галины Старовойтовой и на ул. Декабристов, 22.

Во время сильного ветра и грозы не рекомендуется ходить под шаткими конструкциями, парковать автомобили под деревьями.

Фото: Piter.tv

Теги: ветер, парки, скверы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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