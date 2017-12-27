Петербуржец упал насмерть с моста в Красном Селе, работая без страховки

В Ленобласти скончался мужчина, который работал на высоте без страховки.

В Ленинградской области 19 января на стройплощадке на проспекте Ленина строитель моста на въезде в городе Красное Село упал с высоты 7 метров.

известно, что мужчина монтировал опору моста без какого-либо страховочного оборудования. В результате он не удержал равновесие и опал, отчего получил переломы ребер и повредил внутренние органы, в том числе сердце.

Пострадавший успел рассказать сотрудникам полиции, что упал, так как работал без специальных страхующих ремней. К вечеру в этот же день строитель скончался.