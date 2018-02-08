В Петербурге в пятницу начнут действовать новые ограничения движения

В Петербурге с 9 февраля вводится огромное количество ограничений транспортного движения.

В Петербурге с пятницы, 9 февраля вводятся новые ограничения транспортного движения, об этом сообщает "Петербургский Дневник", ссылаясь на пресс-службу ГАТИ.

Так, из-за работ по прокладке канализации на набережной Мартынова с 9 по 27 февраля ограничивают движение транспорта по набережной Гребного канала у Бодрова пер.

В связи с реконструкцией Песочной набережной и набережной Адмирала Лазарева с 10 февраля по 29 апреля будет ограничено движение транспорта на перекрестке Ждановской ул. и Новоладожской ул.

Теплосети перекроют дорогу с 10 февраля по 15 октября по ул. Седова от ул. Полярников до Ивановской ул.

В связи с производством работ по прокладке инженерных сетей с 10 февраля по 18 февраля ограничивается движение транспорта по пр. Обуховской обороны на участке от Общественного пер. до ул. Ольминского.

Также из-за работ Теплосетей с 10 февраля по 10 мая недоступно станет движение транспорта по ул. Косинова на участке от Промышленной ул. до ул. Гладкова. Кроме того, до 5 мая будет закрыто движение транспорта по пр. Наставников на участке от пр. Косыгина к Ленской ул.

Работы по прокладке канализации ограничат движение транспорта по ул. Чапаева от наб. реки Карповки до ул. Рентгена с 12 февраля по 31 мая.