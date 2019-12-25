В особняке Черкасского на Университетской набережной продали два помещения

За лоты боролись от 3 до 6 претендентов.

Два помещения в особняке А.Черкасского (Риттеров) на Васильевском острове продали на торгах. Итоговая цена превысила начальную, сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.

Помещения принадлежали комитету имущественных отношений. За помещение площадью почти 100 кв. метров боролись 3 претендента. Его продали за 10,2 млн рублей. Это почти в 3 раза выше начальной цены.

Помещение площадью 72 кв. метра заинтересовало 6 претендентов. Оно ушло с торгов за 3,5 млн рублей с превышением начальной цены на 1,2 млн рублей.

Приобретение встроенных помещений по данному адресу, это, несомненно, инвестиция на перспективу. Совершенно очевидно, что в данной локации любое коммерческое использование принесет выгоду своему владельцу. То, что город перестал владеть частью здания, позволит собственниками консолидировать объект и развивать его в единой концепции. Дарья Гончарова, заместитель руководителя Департамента продаж РАД.

Напомним, особняк связан с именем Бориса Берсона, владелец АО "Адамант", который должен был поддерживать объект культурного наследия в надлежащем состоянии. Так как миллиардер требования не исполнял, дело дошло до суда.

Фото: citywalls.ru