С поста директора "Манежа" ушел Павел Пригара

Сообщается, что с поста Пригара уходит "по ряду личных причин".

С должности директора Центрального выставочного зала "Манеж" уходит Павел Пригара. Об этом пишут "Невские новости".

Сообщается, что с поста Пригара уходит "по ряду личных причин". Временно руководить учреждением будет замдиректора по развитию Анна Ялова. В городском комитете решат, кто займет этот пост на постоянной основе.

Центральный выставочный зал "Манеж" является крупнейшим экспозиционным пространством в центре Петербурга. В основном здесь проводят выставки, лекции, мастер-классы и семинары по вопросам искусства и культуры.

Ранее в Манеже открылась новая выставка об искусстве Ленинграда-Петербурга. Ее рейтинг — 16+.

Фото: пресс-служба ЦВЗ "Манеж" / Алексей Костромин/