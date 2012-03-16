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С поста директора "Манежа" ушел Павел Пригара
Сегодня, 20:45
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С поста директора "Манежа" ушел Павел Пригара

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Сообщается, что с поста Пригара уходит "по ряду личных причин".

С должности директора Центрального выставочного зала "Манеж" уходит Павел Пригара. Об этом пишут "Невские новости". 

Сообщается, что с поста Пригара уходит "по ряду личных причин". Временно руководить учреждением будет замдиректора по развитию Анна Ялова. В городском комитете решат, кто займет этот пост на постоянной основе. 

Центральный выставочный зал "Манеж" является крупнейшим экспозиционным пространством в центре Петербурга. В основном здесь проводят выставки, лекции, мастер-классы и семинары по вопросам искусства и культуры.

Ранее в Манеже открылась новая выставка об искусстве Ленинграда-Петербурга. Ее рейтинг — 16+.

Фото: пресс-служба ЦВЗ "Манеж" / Алексей Костромин/

Теги: манеж, павел пригара
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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