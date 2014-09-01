Более 75 тыс. тонн направлено на утилизацию в спецорганизации.

С побережья Черного моря собрали 150 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего с начала работ очистили более 384 километров берега. Также отмечается, что на площадки временного хранения вывезли почти 110 тыс. тонн песка и грунта. Более 75 тыс. тонн направлено на утилизацию в спецорганизации.

Ранее мы сообщали, что в Новой Москве ликвидировали пожар в административном здании.

Видео: МЧС России