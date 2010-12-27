В этом году петербуржцы заплатили более одного млрд рублей за капремонт

Деньги сдали 92,6 % жителей Северной столицы.

За первый квартал 2018 года петербуржцы внесли 1,022 млрд рублей на капитальный ремонт домов. Деньги сдали 92,6 % жителей Северной столицы. О ходе исполнения программы представители фонда капремонта рассказали 12 апреля.

Сообщается, что всего в 2018 году планируется отремонтировать 1756 домов. В частности, приведут в порядок 501 крышу, 267 фасадов, в 162 домах поменяют лифты.

Общая стоимость всей программы — 8,933 млрд рублей. Всего за этот год собственники жилья должны внести 3,533 млрд рублей. Размер взноса колеблется от 3 до 4 рублей за квадратный метр.

Договоры с подрядчиками на 86% от плана уже заключены, при этом на 243 объектах работы завершены.

Ранее мы писали, что собственников петербургской недвижимости могут обязать следить за благоустройством прилегающей территории за свой счет.

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