С петербуржца-лихача взыскали более сотни штрафов ГИБДД

Ему пришлось в принудительном порядке заплатить 175 тысяч рублей.

В Петербурге должник в принудительном порядке погасил 129 административных штрафов ГИБДД за нарушение ПДД на общую сумму 175 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФССП по Петербургу.

В общей сложности с 2021 года на счету 41-летнего автомобилиста 318 нарушений на 450 тысяч рублей.

Всего за четыре месяца 2022 года приставы взыскали с петербургских лихачей около 270 миллионов рублей. Также камеры в мае зафиксировали почти 886 тысяч нарушений ПДД.

Фото: Piter.tv