Камеры в мае зафиксировали почти 886 тысяч нарушений ПДД

За безопасностью на дорогах Петербурга сейчас следят более 600 комплексов фиксации нарушений ПДД.

Почти 886 тысяч нарушений ПДД зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Петербурге в мае. Из них 707 тысяч (80%) составили нарушения скорости, 73 тысячи (8%) – движение либо остановка на полосе, предназначенной для общественного транспорта, и 106 тысяч (12%) – проезд на запрещающий сигнал светофора (включая стоп-линию). Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

За безопасностью на дорогах Петербурга сейчас следят более 600 комплексов фиксации нарушений ПДД. Из них 120 – это мобильные комплексы, установленные в городском транспорте, которые фиксируют выезд на выделенные полосы.

Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации в Санкт-Петербурге в открытом доступе публикуются на сайте Городского мониторингового центра.

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