  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С петербургской строительной компании взыскали 197 тысяч рублей автомобильных штрафов
Сегодня, 18:43
129
himif

С петербургской строительной компании взыскали 197 тысяч рублей автомобильных штрафов

0 0

Организация часто попадалась на превышении скорости и неправильной парковке.

Со строительной организации в Петербурге взыскали почти 200 тысяч рублей штрафов ГИБДД. Соответствующей процедуры добились судебные приставы Приморского района, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, ранее в отношении коммерческой компании было возбуждено 137 административных дел: организация упорно не оплачивала штрафы, накопленные за превышенную скорость и нарушенные правила парковки. Приставы принудительно обратили взыскание на расчетные счета компании, а также запретили проводить регистрационные действия в отношении транспортных средств должника. Меры помогли вернуть в городской бюджет 197 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге мошенник заставил пенсионерку заплатить "штраф" за сына.

Фото: Piter.TV

Теги: судебные приставы, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии