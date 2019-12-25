С петербургской строительной компании взыскали 197 тысяч рублей автомобильных штрафов

Организация часто попадалась на превышении скорости и неправильной парковке.

Со строительной организации в Петербурге взыскали почти 200 тысяч рублей штрафов ГИБДД. Соответствующей процедуры добились судебные приставы Приморского района, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, ранее в отношении коммерческой компании было возбуждено 137 административных дел: организация упорно не оплачивала штрафы, накопленные за превышенную скорость и нарушенные правила парковки. Приставы принудительно обратили взыскание на расчетные счета компании, а также запретили проводить регистрационные действия в отношении транспортных средств должника. Меры помогли вернуть в городской бюджет 197 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге мошенник заставил пенсионерку заплатить "штраф" за сына.

Фото: Piter.TV