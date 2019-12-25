Не все из них вернулись к родителям живыми.

С начала лета на территории Петербурга и Ленобласти пропали 20 мальчиков и девочек до 12 лет. Об этом 26 июня сообщили волонтеры из организации "ЛизаАлерт". На этой неделе отряд получил уже 9 заявок на поиск пропавших детей.

20 мальчиков и девочек до 12 лет пропали с начала лета на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вам страшно? И нам. Только на этой неделе отряд получил девять заявок на поиск пропавших детей. И нет, речь не о тех, кто ушёл из дома, не предупредив родных. В основном дети терялись на природе. Большая часть – у воды. Не все они найдены живыми. волонтеры из организации "ЛизаАлерт"

Всего за май на горячую линию поискового отряда поступило 275 сообщений о пропавших людях.

Фото: Piter.tv