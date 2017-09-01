В Петербурге и Ленобласти с начала года нашли 50 мертвых тюленей и нерп

Специальная группа при Росприроднадзоре занимается вопросом сохранения тюленей и нерп. С начала года в Петербурге и Ленобласти нашли 50 мертвых животных этих видов.

Сохранением популяций тюленей и нерп займется специальная рабочая группа при Росприроднадзоре по СЗФО. Тревогу забили из-за того, что с начала года в Петербурге и Ленобласти нашли 50 мертвых животных. Как говорит директор Фонда друзей балтийской нервы Вячеслав Алексеев, все чаще появляются данные о мертвых ластоногих. При этом на трупы натыкаются не только на диких пляжах, но и рядом с населенными пунктами.

Такая смертность не сильно угрожает численности краснокнижных животных. Но опасность появляется для человека. Приичина смерти нерпы или тюленя не всегда известна. Это может быть вирус, передаваемый человеку. Горожане и, особенно, дети попадают в зону риска из-за этого.

Специальная рабочая группа будет изучать популяции кольчатой нерпы в акватории Финского залива и в Ладожском озере. На основе данных будет разработана программа по сохранению этого редкого вида.

Группа состоит из представителей Фонда друзей балтийской нерпы, нескольких комитетов Ленобласти, Северо-Западного управления Федерального агентства по рыболовству, управления ветеринарии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, администрации Курортного района, НИИ озерного и речного рыбного хозяйства.

Видео: Фонд друзей балтийской нерпы