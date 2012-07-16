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С начала года в Петербурге родились более 40 тыс. детей
Сегодня, 22:57
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С начала года в Петербурге родились более 40 тыс. детей

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В их числе – 509 двоен и шесть троен.

В период с января по октябрь 2023 года в Петербурге родились 40 705 детей. Показатель уменьшился на 7-8% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщил главный внештатный специалист, акушер-гинеколог городского комитета по здравоохранению Виталий Беженарь на пресс-конференции в ТАСС.

При сохранении нынешних тенденций через 5-7 лет их будет катастрофически мало. У нас сейчас каждая беременная женщина – как хрустальная ваза, с которой мы сдуваем пылинки.

Виталий Беженарь, главный внештатный специалист, акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Петербурга

Кроме того, Виталий Беженарь отметил, что в этом году в Северной столице появились на свет 509 двоен и шесть троен. 

Ранее мы рассказывали о том, что выдачу знака "Родившемуся в Санкт-Петербурге" планируют упростить.

Фото: Pxhere

Теги: новорожденные, рождаемость в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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