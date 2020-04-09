В 2021 году клещи покусали почти 13 тысяч петербуржцев

С начала года зарегистрировано 25 случаев заболевания клещевым энцефалитом/

С начала 2021 года клещи покусали почти 13 тысяч петербуржцев. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

С 1 января по 30 сентября за помощью медиков после укусов обратились 12 957 человек, из них 2285 – дети. При этом на территории Петербурга пострадали 2025 раз. Больше всего клещи атаковали людей в Пушкинском, Курортном и Приморском районах.

С начала года зарегистрировано 25 случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у четырёх детей.

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