С могилы на Волковском кладбище пропал бюст Героя СССР Василия Мациевича

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Полиция расследует уголовное дело, возбужденное по факту кражи бюста с могилы Героя Советского Союза, летчика Василия Мациевича. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О краже надгробной скульптуры сообщил мастер участка Волковского кладбища. В настоящий момент похитителя разыскивает полиция.

Во время Второй мировой войны Василий Мациевич командовал эскадрильей 26-го истребительного авиационного полка 7-го истребительного авиационного корпуса Войск ПВО. Он участвовал в освободительном походе советских войск в Западную Украину и Западную Беларусь. Служил на фронте с 1941 года. Был удостоен звания Героя Советского Союза.

Ранее мы писали, что на Пискаревском кладбище петербуржцы выложат из свечей слова "Мы помним".

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