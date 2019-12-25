С конца ноября из Петербурга вывезли более 1 млн кубометров снега

Днем улицы убирают 1021 машина и 1221 работник.

С конца ноября, когда в Петербург грянули морозы, с улиц и дорог вывезли более 1 млн кубометров снега. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Минувшей ночью город приводили в порядок 1040 единиц техники. Днем улицы убирают 1021 машина и 1221 работник. Сады, скверы и парки в порядок приводят еще 249 единиц техники и 812 специалистов.

Ранее вице-губернатор Петербурга перечислил лучшие и худшие районы по уборке снега. Власти планируют использовать превентивные меры, в частности напоминать о штрафах от ГАТИ или ГЖИ, в случае не уборки территорий и крыш от снега и наледи.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга