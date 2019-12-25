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С конца ноября из Петербурга вывезли более 1 млн кубометров снега
Сегодня, 12:17
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С конца ноября из Петербурга вывезли более 1 млн кубометров снега

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Днем улицы убирают 1021 машина и 1221 работник.

С конца ноября, когда в Петербург грянули морозы, с улиц и дорог вывезли более 1 млн кубометров снега. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству. 

Минувшей ночью город приводили в порядок 1040 единиц техники. Днем улицы убирают 1021 машина и 1221 работник. Сады, скверы и парки в порядок приводят еще 249 единиц техники и 812 специалистов. 

Ранее вице-губернатор Петербурга перечислил лучшие и худшие районы по уборке снега. Власти планируют использовать превентивные меры, в частности напоминать о штрафах от ГАТИ или ГЖИ, в случае не уборки территорий и крыш от снега и наледи.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Теги: снегопады, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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