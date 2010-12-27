С клиник Петербурга взыскали 4 млн рублей за смерть 19-летней девушки

Суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с клиник, где поставили неправильный диагноз молодей девушки компенсацию

По факту смерти 19-летней студентки была проведена проверка и судебно-медицинская экспертиза, начавшаяся в 2016 году. Она показала, что смерть наступила в результате прогрессирования илеофеморального трамбоза.

Девушка погибла 2 года назад из-за неправильных диагнозов в нескольких клиниках. Студентка принимала гормональный контрацептив, после которого у нее начались осложнения. Девушку отказывались госпитализировать, вместо лечения выписывали обезболивающие, которые скрывали боль на некоторое время, но не останавливали прогресс симптомов. Осень 2015 года девушка оказалась в больнице с пневмонией, где умерла через несколько часов в реанимации.

После проведенного расследования суд постановил взыскать с клиник моральный ущерб в сумме 4 млн рублей в пользу ее матери.