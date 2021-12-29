В Ленобласти с должников собрали 170 млн рублей за отопление

Это на 22,2 млн больше, чем годом ранее.

Судебные приставы Ленобласти разобрались с должниками за отопление. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

За теплоэнергию, потребленную в 2021 году, удалось взыскать более 170 миллионов рублей. Это на 22,2 млн больше, чем годом ранее.

В общей сложности за 2021 год судебные приставы Ленобласти взыскали более 2,5 млрд рублей, в том числе за долги по налогам, штрафы.

Ранее петербуржец отсудил у садово-паркового предприятия 416 тысяч за упавший на машину тополь.