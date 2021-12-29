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В Ленобласти с должников собрали 170 млн рублей за отопление
Сегодня, 15:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти с должников собрали 170 млн рублей за отопление

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Это на 22,2 млн больше, чем годом ранее.

Судебные приставы Ленобласти разобрались с должниками за отопление. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП). 

За теплоэнергию, потребленную в 2021 году, удалось взыскать более 170 миллионов рублей.  Это на 22,2 млн больше, чем годом ранее.

В общей сложности за 2021 год судебные приставы Ленобласти взыскали  более 2,5 млрд рублей, в том числе за долги по налогам, штрафы.

Ранее петербуржец отсудил у садово-паркового предприятия 416 тысяч за упавший на машину тополь.

Теги: долги, приставы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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