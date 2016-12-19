С башни «Копорье» упал 13-летний школьник

В Ломоносовском районе мальчик не удержался на крыше башни и упал.

В Ломоносовском районе 13-летний подросток упал с башни “Копорье”. В настоящее время его на вертолете госпитализировали в детскую городскую больницу в Петербурге. Врачи диагностировали у пациента тяжелые травмы.

Инцидент произошел около половины девятого вечера 25 сентября. Известно, что мальчик находился на башне в селе “Копорье” без взрослых сопровождающих. Местные жители рассказали, что семья у подростка благополучная, юноша на учете в полиции и органах опеки не состоит. Правоохранительные органы проводят проверку по данному происшествию.

Мальчик в тяжелом состоянии. Среди полученных им травм открытая черепно-мозговая травма, закрытые переломы костей таза, поясничного грудного отдела, нижней трети левой голени, закрытая травма живота и шок 3 степени.