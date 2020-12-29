Видео: с актёрами дубляжа обычная поездка на машине превратилась в сцену из фильма

В видео присутствуют три актёра дубляжа, которые общаются между собой и ругаются с навигатором.

Повседневный диалог смотрится совсем иначе, если его герои — люди, которые привыкли озвучивать кино и сериалы. В соцсетях распространилось видео, в котором обычная поездка на автомобиле стала похожа на кадры из кино.

В видео присутствуют три актёра дубляжа, которые общаются между собой и ругаются с навигатором. Но из-за поставленных голосов и музыки на фоне создается впечатление, будто смотришь кино.

Видео ещё 31 декабря 2020 года опубликовал актёр и сооснователь компании Movie Mood Карен Арутюнов. Актёры из видео – Альберт Ибрагимов и Аниса Муртаева сотрудничают с той же студией и занимаются дубляжом. В январе видео стало распространяться по всем соцсетям.

Видео: Instagram/ @karenjoke