Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
С России сняты все обвинения в допинге
Сегодня, 18:42
0
lesjasap
166

С России сняты все обвинения в допинге

0
 
 

Глава независимой антидопинговой комиссии объявил о непричастности государства к употреблению спортсменами запрещенных веществ.

Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен признался, что поторопился в высказываниях, когда обвинил Россию во вмешательстве государства в употреблении допинга спортсменами. Глава российской антидопинговой комиссии Виталия Смирнова рассказала, что в ходе личного общения с иностранным представителем WADA Макларен рассказал о снятии обвинений с России.
 
Еще в феврале 2017 года представители международного олимпийского комитета сообщили о том, что считают претензии Макларена необоснованными и не имеющих достаточной доказательной базы. 
 
Напомним, что WADA долгое время искало доказательство причастности властей к допинговому скандалу. Расходы на расследование ситуации с нашим государством превысили почти четыре миллиона долларов.
Теги: wada , антидопинговый комитет , расследование , россия
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5