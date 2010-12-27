С России сняты все обвинения в допинге

Глава независимой антидопинговой комиссии объявил о непричастности государства к употреблению спортсменами запрещенных веществ.

Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен признался, что поторопился в высказываниях, когда обвинил Россию во вмешательстве государства в употреблении допинга спортсменами. Глава российской антидопинговой комиссии Виталия Смирнова рассказала, что в ходе личного общения с иностранным представителем WADA Макларен рассказал о снятии обвинений с России.

Еще в феврале 2017 года представители международного олимпийского комитета сообщили о том, что считают претензии Макларена необоснованными и не имеющих достаточной доказательной базы.