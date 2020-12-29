S&P спрогнозировало умеренные санкции США против России при Байдене

Международное рейтинговое агентство представило базовый прогноз в сфере введения новых ограничений против Москвы со стороны Вашингтона.

Международное рейтинговое агентство S&P спрогнозировало умеренные санкции США против России при Джо Байдене. По мнению специалистов, при новой американской администрации против Москвы могут быть введены только умеренные ограничения. Такие сведения приведены в базовом прогнозе ведомства.

Одним из основных допущений нашего базового сценария остается предположение о том, что российская экономика и финансовая система смогут справиться со стрессовыми ситуациями, обусловленными умеренным ужесточением санкций текст доклада S&P

Эксперты объяснили, что Россия имеет повышенную стрессоустойчивость, которую она продемонстрировала во время кризиса 2020 года, а также предыдущих кризисов. Они считают, что Москва готова внедрять макроэкономические реформы, включая консервативную бюджетную политику, а также использовать гибкий обменный курс и таргетированную инфляцию.

Напомним, что с 2019 года законодатели США предложили ряд законопроектов, которые вводят дополнительные санкции в отношении российского государственного долга, а также финансовых структур и энергетических проектов. При двухпартийной поддержке, законопроекты будут приняты. Риск введения новых ограничений увеличивается за счет обвинений в кибератаках на американские институты. Ответственность за кибернападения Вашингтон возложил на РФ.

Лукашенко заявил, что Белоруссия не заслужила того, чтобы против нее вводили санкции.

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