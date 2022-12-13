С М-11 "Нева" открыт новый съезд на ЦКАД

На 49-м км трассы М-11 при движении со стороны Санкт-Петербурга теперь можно заехать на (ЦКАД).

С трассы М-11 "Нева" открыт новый съезд на ЦКАД. Об этом сообщила пресс-служба "Автодора".

На 49-м км трассы М-11 при движении со стороны Санкт-Петербурга теперь можно заехать на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) в восточном направлении, в том числе в сторону М-12.

С открытием нового съезда снизится нагрузка на дорогу А-107 "Московское малое кольцо". Также транзитный транспорт, который следует из Петербурга, поедет в обход Москвы в направлении других федеральных дорог, таких как М-8 "Холмогоры", М-7 "Волга", М-5 "Урал", М-4 "Дон".

Фото: Автодор