С 2 апреля автобусы №№ 69 и 240 свернут с привычного пути

Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей на проспекте Просвещения.

Автобусы №№ 69 и 240 свернут с привычного пути. Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей на проспекте Просвещения, который будет длится с 2 апреля по 19 апреля. Сроки работ могут измениться. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Автобус № 69 следует по Суздальскому проспекту, улице Демьяна Бедного, Тимуровской улице, Светлановскому проспекту, Учительской улице, улице Демьяна Бедного, далее по действующей трассе.

В обратном направлении: действующая трасса до проспекта Луначарского, далее улица Демьяна Бедного, Учительская улица, Светлановский проспект, проспект Просвещения, улица Демьяна Бедного, Суздальский проспект. Пресс-служба "Организатора перевозок"

Автобус № 240 проедет по Суздальскму проспекту, улице Демьяна Бедного, Тимуровской улице, Светлановскому проспекту, проспекту Просвещения, действующей трассы. В обратном направлении автобус будет курсировать по действующей трассе.

Ранее мы писали, что с 1 апреля на маршрутах №№ 3 и 11 вводится новая остановка.

Фото: Piter.tv