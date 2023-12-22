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С 2 апреля автобусы №№ 69 и 240 свернут с привычного пути
Сегодня, 9:45
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С 2 апреля автобусы №№ 69 и 240 свернут с привычного пути

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Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей на проспекте Просвещения.

Автобусы №№ 69 и 240 свернут с привычного пути. Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей на проспекте Просвещения, который будет длится с 2 апреля по 19 апреля. Сроки работ могут измениться. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок". 

Автобус № 69 следует по Суздальскому проспекту, улице Демьяна Бедного, Тимуровской улице, Светлановскому проспекту, Учительской улице, улице Демьяна Бедного, далее по действующей трассе. 

В обратном направлении: действующая трасса до проспекта Луначарского, далее улица Демьяна Бедного, Учительская улица, Светлановский проспект, проспект Просвещения, улица Демьяна Бедного, Суздальский проспект. 

Пресс-служба "Организатора перевозок"

Автобус № 240 проедет по Суздальскму проспекту, улице Демьяна Бедного, Тимуровской улице, Светлановскому проспекту, проспекту Просвещения, действующей трассы. В обратном направлении автобус будет курсировать по действующей трассе.

Ранее мы писали, что с 1 апреля на маршрутах №№ 3 и 11 вводится новая остановка.

Фото: Piter.tv

Теги: автобусы, пассажиры, проезд, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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