С 2019 года ВЦКП открывает услугу "Обращение с твердыми коммунальными отходами"

Расчет платы за вывоз мусора будет производиться по правилам предоставления ЖКУ собственникам помещений в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Правительства России от 2011 года.

С 1 января 2019 года в Петербурге появится новая коммунальная услуга - "Обращение с твердыми коммунальными отходами". Расчет платы за их вывоз будет производиться по правилам предоставления ЖКУ собственникам помещений в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Правительства России от 2011 года.

Новый порядок расчёта платы за обращение с твердыми отходами определяет производство начислений по количеству постоянно и временно проживающих людей в жилом помещении.

Потребитель считается временно проживающим в жилом помещении, если он фактически проживает в нем более 5 дней подряд. При отсутствии постоянно и временно проживающих граждан объем коммунальной услуги рассчитывается с учетом количества собственников жилого помещения. ГУП ВЦКП

Тарифы на услуги регионального оператора по обращению с отходами на территории Петербурга можно просмотреть по ссылке: https://mpbo2.ru/novosti/utverzhden-edinyj-tarifov-na-uslugu-regionalnogo-operatora-po-obrashheniju-s-tverdymi-kommunalnymi-othodami-na-territorii-sankt-peterburga/

ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" внес изменения в программное обеспечение и в договорные отношения с управляющими компаниями для производства начислений. УК теперь постоянно обновляют сведения лицах, живущих в жилых помещениях, и о количестве собственников для занесения в базу ГУП ВЦКП.

Проведенный анализ показывает, что расхождения в сведениях, представленных управляющими организациями, с фактическими данными наиболее часто выявляется в квартирах, оборудованных индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. ГУП ВЦКП

Если ваше фактическое место проживания отличается от регистрации, для исключения двойных начислений по вывозу твердых отходов, вы можете обратиться в управляющую организацию по месту жительства. Документ необходимо предоставить в УК по месту регистрации для снятия начислений.

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