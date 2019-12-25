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В Петербурге с 1 января парковочные зоны 7807 и 7809 будут объединены
Сегодня, 9:56
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В Петербурге с 1 января парковочные зоны 7807 и 7809 будут объединены

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Жителям Адмиралтейского района переоформлять ранее выданные им парковочные разрешения не потребуется. 

В Петербурге с 1 января парковочные зоны 7807 и 7809 будут объединены. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

В Адмиралтейском районе МО "Адмиралтейский округ" и МО "Сенной округ" были объединены в один муниципальный округ "Адмиралтейский округ/Сенной округ". В связи с этим с 1 января при оплате стоянки в границах парковочных зон 7807 и 7809 необходимо выбирать номер зоны 7807, "Адмиралтейский округ/Сенной округ".

Жителям Адмиралтейского района переоформлять ранее выданные им парковочные разрешения не потребуется. 

Фото: Комитет по транспорту

Теги: парковка, платная парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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