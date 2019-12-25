Жителям Адмиралтейского района переоформлять ранее выданные им парковочные разрешения не потребуется.

В Петербурге с 1 января парковочные зоны 7807 и 7809 будут объединены. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

В Адмиралтейском районе МО "Адмиралтейский округ" и МО "Сенной округ" были объединены в один муниципальный округ "Адмиралтейский округ/Сенной округ". В связи с этим с 1 января при оплате стоянки в границах парковочных зон 7807 и 7809 необходимо выбирать номер зоны 7807, "Адмиралтейский округ/Сенной округ".

Жителям Адмиралтейского района переоформлять ранее выданные им парковочные разрешения не потребуется.

Фото: Комитет по транспорту