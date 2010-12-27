С 1 декабря "Ласточки" начнут курсировать из Петербурга в Ораниенбаум

Электропоезда "Ласточки" направят на маршрут по Октябрьской железной дороге до Ломоносова.

Представители пресс-службы Северо-Западной пригородной пассажирской компании сообщили о запуске нового направления для “Ласточек”. Данные передвижные составы начнут ходить из Санкт-Петербурга в Ораниенбаум и обратно с первого декабря.

Отметим, что данное направление уже существовало, но компания решила заменить старые электропоезда на более новые. Предполагается, что такие изменения улучшат чувство комфорта для пассажиров.

Сообщается, что купленные билеты в традиционные поезда по данному маршруту будут действительны и для “Ласточек” до окончания срока их действия. Такого же принципа могут придерживаться владельцы абонемента “Самсон”. Проезд по маршруту в Балтийском направлении по Октябрьской железной дороге будет разрешен на составах нового типа.

В связи с нововведением, с 1 декабря ожидается увеличение стоимости билета “Самсон".

Фото: tutu.ru