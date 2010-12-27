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С 1 декабря "Ласточки" начнут курсировать из Петербурга в Ораниенбаум
Сегодня, 13:22
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lesjasap
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С 1 декабря "Ласточки" начнут курсировать из Петербурга в Ораниенбаум

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Электропоезда "Ласточки" направят на маршрут по Октябрьской железной дороге до Ломоносова.

Представители пресс-службы Северо-Западной пригородной пассажирской компании сообщили о запуске нового направления для “Ласточек”. Данные передвижные составы начнут ходить из Санкт-Петербурга в Ораниенбаум и обратно с первого декабря. 
 
Отметим, что данное направление уже существовало, но компания решила заменить старые электропоезда на более новые. Предполагается, что такие изменения улучшат чувство комфорта для пассажиров. 
 
Сообщается, что купленные билеты в традиционные поезда по данному маршруту будут действительны и для “Ласточек” до окончания срока их действия. Такого же принципа могут придерживаться владельцы абонемента “Самсон”. Проезд по маршруту в Балтийском направлении по Октябрьской железной дороге будет разрешен на составах нового типа.
 
В связи с нововведением, с 1 декабря ожидается увеличение стоимости билета “Самсон".
 
Фото: tutu.ru
Теги: ласточка , ломоносов , новый маршрут , ораниембаум , электропоезд
Категории: Новости СПб

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