С 19 марта петербургские суды уйдут на карантин

Он продлится до 10 апреля.

Суды уходят на карантин по коронавирусу с 19 марта. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города. Причина – распространение коронавируса.

В судах временно прекращен личный прием граждан, все документы советуют подавать только через электронные интернет-приемные или по почте России. Судьи рассмотрят только дела безотлагательного характера. Это дела об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов ребенка. Также дела будут рассматриваться в порядке упрощенного производства, при необходимости через систему конференц-связи.

Также в зал суда перестанут пускать тех, кто не является участником процесса. Ограничения будут действовать с 19 марта по 10 апреля включительно.

Консульство Финляндии приостановила выдачу виз в Петербурге.

Фото: Piter.TV