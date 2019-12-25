С 17 марта в Ленобласти начинается свободное посещение в детсадах и школах

В Ленобласти один подтвержденный случай коронавируса.

Школы Ленобласти с 17 марта переходят на режим свободного посещения. Об этом Александр Дрозденко сообщил в Instagram.

Одна из пользовательниц спросила у губернатора Ленобласти, буде ли введен карантин в школах. Дрозденко ответил, что будет свободное посещение, хотя предпосылок к этому пока что нет.

В Ленобласти один подтвержденный случай коронавируса, жительницу Кудрово госпитализировали в больницу имени Боткина, в Петербурге таких случаев – 6, всего по России – 63.

Между тем в соседней, Псковской области, губернатор Михаил Ведерников перенес весенние каникулы на неделю раньше, с 16 марта. Он уточнил, что при необходимости они будут продлены. Также разрабатывается план по дистанционному обучению.

Мишустин рассказал, как коронавирусом заразились последние заболевшие россияне.

Фото: Piter.TV