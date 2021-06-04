С 13 июня в Белоруссии начнут сокращать дипперсонал США

Это ответные меры Белоруссии.

С 13 июня в силу вступают решения Белоруссии о сокращении персонала американского посольства в Минске. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге для журналистов.

"К сожалению, белорусские власти довели наши отношения до этого момента непрекращающимися и усиливающимися репрессиями против своих граждан, кульминацией которых, конечно, стали недавнее возмутительное принудительное перенаправление самолета Ryanair и арест белорусского журналиста и его спутницы, находившихся на этом самолете", - сказал он.

По словам Неда Прайса, после инцидента США ввели некоторые ограничения в отношении Белоруссии.

Напомним, что с 3 июня администрация США в отношении девяти белорусских предприятий возобновляет рестрикции. Такое решение было принято в связи с имеющими место быть, по мнению американских властей, нарушениями прав человека в республике. Теперь американским компаниям с этими белорусскими предприятиями запрещено сотрудничать.

Видео: U.S. Department of State