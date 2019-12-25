Вики Одинцова, Юля Гаврилина, Вячеслав Малафеев и другие звёзды "переплыли все каналы" на петербургском SUP-фестивале

Команда ТНТ из 8 звёзд стала одной из самых ярких на фестивале.

В Санкт-Петербурге прошёл фестиваль "Фонтанка SUP", в котором во второй раз принял участие ТНТ. На маршрут, берущий начало от Марсового поля, в красно-синих цветах телеканала вышли актёр и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, участники шоу "Звёзды в Африке" Вики Одинцова, Карина Кросс, Юля Гаврилина, Вячеслав Малафеев, звезда сериала "Два холма" Никита Кологривый и пара, сложившаяся на шоу "Холостяк" – Александр Гранков и Яна Сапета. Они проплыли вместе с участниками Карнавала по реке Мойке, Фонтанке и каналу Грибоедова. Сделали звёзды ТНТ это под слоганом "Переплывём все каналы".

Тимур Батрутдинов: Питер занимает особое место в моём сердце. Очень люблю сюда приезжать, гулять по улицам, смотреть с набережной на Неву, кататься по каналам на лодке - в этот раз прогулка получилась необычной, на доске для сапа по Питеру я еще не катался. Классное мероприятие, бесконечно позитивное и летнее. Рад, что у Петербурга появилась такая традиция. Надеюсь, она с каждым годом будет только масштабнее и ярче.

Вики Одинцова: Я люблю сёрф и частенько катаю на доске по волнам, но на сапах, особенно по Петербургу, мне кататься ещё не приходилось. Впечатлений море – мы провели время в классной компании, полюбовались видами Петербурга с необычного ракурса и абсолютно точно переплыли все каналы.

Юля Гаврилина: Не знаю, можно ли считать это экстримом – было не так экстремально, как на шоу "Звёзды в Африке", но точно было больше фана: ни одной змеи мы на пути не встретили, ничего несъедобного есть не пришлось. В любом случае было классно увидеться со всеми коллегами по нашим африканским приключениям и вместе с ТНТ принять участие в SUP-фесте. Думаю, смотрелись мы прекрасно!

Александр Гранков: Люблю активный отдых – всегда стараюсь выбрать что-то, чего раньше не пробовал, поэтому, когда ТНТ предложил встать на доску для SUP-сёрфинга, не колебался ни секунды. Этот костюмированный карнавал на узеньких каналах среди исторических зданий и памятников – что-то фееричное. Про Петербург говорят, что это русская Венеция – так вот, теперь в русской Венеции появился свой колоритный карнавал. Рад, что довелось в нём почувствовать вместе с ТНТ.

Вместе со звёздами ТНТ в фестивале приняли участие жители Санкт-Петербурга и других городов. Самые быстрые сёрферы определили сильнейшего в гонке "Фонтанка SUP", а после её завершения организаторы выбрали самых эффектных сёрферов в номинациях "Мисс SUP" и "Лучший костюм".

Фото: предоставлены пресс-службой ТНТ