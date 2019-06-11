«СуперПозиция» - специальный персональный проект Алёны Терешко для NAMEGALLERY. Он представляет цикл новых живописных работ и десятиминутный видео-перформанс, с участием танцхудожников Вадима Еличева и Вали Луценко, - на тему телесности, восприятия собственного тела как способа познания.

СУПЕРПОЗИЦИЯ: выставка Алёны Терешко в NameGallery арт-гид: Вячеслав Корнев, композитор: Александр Жулин звук: Дарья Сарычева; оператор: Андрей Кузькин