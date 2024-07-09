США заявили, что вступление Украины в НАТО требует "проделать много работы"

Джон Кирби рассказал о том, что Киеву требуется проводить реформы.

Возможное вступление Украины в НАТО потребовало бы "проделать много работы", а на формирование в альянсе консенсуса по этому вопросу может понадобиться время. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Иностранный чиновник назвал НАТО "альянсом демократий". Сотрудник СНБ заверил прессу, что страны коллективного Запада будут продолжать помогать Украине заниматься реформированием, необходимым для развития любой демократии, стремящейся стать членом НАТО.

Президент все еще считает, что НАТО находится в будущем Украины. А как выглядит это будущее, зависит от множества факторов. И в центре внимания блока, естественно, должно находиться оказание ей помощи, чтобы победить. Джон Кирби, сотрудник Белого дом

Джон Кирби напомнил о том, что принятие Киева в блоке должно проходить единогласным решением всех стран-участниц. По словам сотрудника СНБ, на такое постановление может уйти какое-то время. Однако в Белом доме не стали говорить о том, будет ли в итоговом документе летнего саммита НАТО, организованного в Вашингтоне, говориться о необратимости движения Украины в НАТО.

Союзники США не высказывали сомнений в способности Байдена руководить страной.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television