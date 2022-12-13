США заявили, что санкции против Венесуэлы не приводят к обострению ситуации с мигрантами

Алехандро Майоркас рассказал о обстановке с мигрантами в США.

Американское санкционное давление в отношении Венесуэлы, Кубы и Никарагуа не ведут к обострению ситуации с нелегальной миграцией в стране. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне сделал местный министр по внутренней безопасности Алехандро Майоркас. Таким образом чиновник ответил на вопрос со СМИ о том, ухудшат ли ограничения в отношении некоторых Латиноамериканских государств обстановку с мигрантам в США.

Я оставляю это на усмотрение наших специалистов по внешней политике, но скажу так: эти [санкции] не имеют отношения к иммиграционному вызову, с которым мы сталкиваемся... Алехандро Майоркас, глава МВД США

Алехандро Майоркас добавил, что если иностранные граждане после полуночи 12 мая прибудут на южную границу США, то они будут считаться мигрантами, которые не имеют право на убежище в США. В связи с этой ситуацией эти люди будут подвергаться более жестким последствиям за незаконный въезд, включая как минимум пятилетний запрет на повторный въезд и потенциальное уголовное преследование.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television