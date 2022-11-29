Джон Кирби оценил задержки в военных поставках Тайваню из-за помощи Украине.

Власти США заявили, что продолжат поставлять оружие на Тайвань, несмотря на оказываемую военную помощь киевскому режиму. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при американской администрации президента Джо Байдена Джон Кирби. Таким образом чиновник прокомментировал прессе публикации в западных СМИ о том, что фиксируются задержки в поставках оружия Тайваню из-за украинского кризиса. Сотрудник Белого дома также упомянул о наличии защитных запасов страны, которые используются в поставках иностранным государствам. Джон Кирби уверил корреспондентов в том, что лидер США совместно с руководством Пентагона каждый раз проводит оценку того, как подобные действия могут сказаться на обороноспособности государства. Власти США сохраняют боеготовность своей армии.

Мы очень серьезно воспринимаем свою ответственность за помощь предоставления Тайваню необходимого ему оружия для самообороны… и это не изменится. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

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Фото и видео: YouTube / CBS News