США заявили, что им известно об утечке нефти с атакованного хуситами танкера

Патрик Райдер рассказал о реакции США на экологическую катастрофу в Красном море.

Американскому министерству по обороне известно об утечке нефти с атакованного йеменскими хуситами из мятежного движения танкера Sounion в Красном море. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник указал на то, что третья сторона пыталась отправить к объекту два буксира для того, чтобы помочь со спасением. Однако она получила предупреждение от хуситов с угрозой нападения.

На данный момент горит, есть указания на утечку нефти, что представляет угрозу судоходству и грозит экологической катастрофой. вновь демонстрирует откровенное пренебрежение не только человеческой жизнью, но и возможной экологической катастрофой. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Патрик Райдер заметил, что Центральное командование Вооруженных сил США "продолжает оценивать ситуацию". А 24 августа Госдепартамент заявил общественности, что атака на танкер Sounion, ответственность за которую взяли на себя хуситы, грозит региону экологической катастрофой в связи с разливом миллионов баррелей нефти в акватории Красного моря.

Пентагон ответил на вопрос о сопровождении судов Филиппин кораблями США.

Фото и видео: YouTube / Defense Now