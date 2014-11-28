Аналитики рассказали, что число боеголовок B61 в регионе упало со 150 до 100 единиц.

США заподозрили в тайном вывозе ядерных бомб из Европы. Об этом сообщили журналисты "Коммерсанта" со ссылкой на данные исследовательской организации "Федерация американских ученых". В FAS уличили Вашингтон в том, что за последние годы страна на треть сократила количество авиационных бомб в европейском регионе: со 150 до 100 единиц. Однако официально об изменениях в численности боеголовок власти не заявляли.

Аналитики FAS Ганс Кристенсен и Мэтт Корда разместили в открытом доступе обзор состояния ядерных сил США. В тексте доклада упоминается о том, что ранее считалось, что США держат 150 бомб на шести натовских базах, расположенных на территории Бельгии, Германии, Нидерландах, Турции и Италии. Однако выяснилось, что число гравитационных бомб B61 в Европе упало до 100 единиц.

Предположительно такие изменения могут быть связаны с модернизацией бомб, направленной на повышение их точности и функционирования. Американские специалисты считают, что число бомб на базе Инджирлик в Турции могло сократиться из-за попытки государственного переворота в стране, который мог произойти в 2016 году.

Искать подкопы боевиков в Сирии поможет специальный георадар.

Фото: Pixabay.com