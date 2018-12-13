Америка заподозрила Иран в переброске ракет в Персидский залив

Вашингтон пришел к этим выводам, получив разведывательную информацию.

США думают, что Иран перебросит ракеты малой дальности на борту кораблей, которые находятся в Персидском заливе. Об этом сообщает CNN.

Вашингтон пришел к этим выводам, получив разведывательную информацию. Помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил Ирану, что США пустят авианосец. Более того, Белый дом якобы располагает сведениями: Иран хочет нанести удар по военным на Ближнем Востоке. В Пентагоне ищут возможность направить туда дополнительные силы.

Ранее сообщалось, что Минобороны показало снимки полководцев во время боевых действий.

Видео: Минобороны.