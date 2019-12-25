Речь идет о дипломатических представительствах Вашингтона во Владивостоке и Екатеринбурге.

США захотели закрыть два последних консульства в России. Об этом сообщили журналисты Associated Press со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, администрация Белого дома при президенте Дональде Трампе уведомила Конгресс о желании завершить работу в двух американских консульствах на территории РФ.

Госдепартамент поставил конгрессменов в известность о планах полностью закрыть консульство во Владивостоке и временно приостановить работу консульства в Екатеринбурге. В документе также указывается на то, что данная мера является реакцией на введенные властями России в 2017 году ограничения по количеству дипломатов из США.

Напомним, что ранее консульство Вашингтона во Владивостоке было временно закрыто из-за пандемии COVID-19. В Екатеринбурге дипломатическая миссия продолжила работу, но в ограниченном режиме. После закрытия двух центров единственным дипведомством США в РФ останется то, что расположено в Москве.

Байден предложит кандидатуру коренной американки на пост главы МВД.

Фото: Pixabay.com

