США считают, что Израиль продолжит атаковать инфраструктуру "Хезболлах"

В американской администрации при президенте Джо Байдене считают, что еврейское государство продолжит атаковать инфраструктуру шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница добавила, что власти США поддерживают право Израиля на осуществление самообороны.
Израильтяне продолжат проводить ограниченные операции по уничтожению инфраструктуры "Хезболлах", которую использовали бы для угроз в отношении гражданского населения Израиля. И это соответствует праву Израиля на самооборону.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
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Фото и видео: YouTube / Defense Now
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