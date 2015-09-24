Карин Жан-Пьер рассказала о давлении на Ливан.

В американской администрации при президенте Джо Байдене считают, что еврейское государство продолжит атаковать инфраструктуру шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница добавила, что власти США поддерживают право Израиля на осуществление самообороны.

Израильтяне продолжат проводить ограниченные операции по уничтожению инфраструктуры "Хезболлах", которую использовали бы для угроз в отношении гражданского населения Израиля. И это соответствует праву Израиля на самооборону. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Белый дом назвал Киев инициатором посещения Зеленским завода в Пенсильвании.

Фото и видео: YouTube / Defense Now