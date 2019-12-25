Штаты призывают Россию разрешить инспектировать объекты для проверки выполнения поставленных условий.

США призвали Россию уничтожить химоружие, чтобы избежать новых санкций. С заявлением выступил госдепартамент Штатов. Об этом пишет РБК.

Если РФ не выполнит данные условия, то США введут второй пакет санкций из-за ситуации с арестованным политиком Алексеем Навальным.

У России есть возможность избежать будущих санкций в рамках этого закона, если она возьмет на себя обязательство прекратить использование химического оружия. цитата из ответа Госдепа на запрос РБК

Также Штаты призывают Россию разрешить инспектировать объекты для проверки выполнения поставленных условий.

Ранее Помпео допустил свое участие в президентской гонке в 2024 году.

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