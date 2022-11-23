США пока не приняли решения о передаче Украине беспилотников Gray Eagle

Сабрина Сингх рассказала о том, что руководство в Пентагоне еще не одобрило военную помощь в виде дронов.

Власти США пока не приняли решения о передаче украинской стороне ударно-разведывательных летательных беспилотных аппаратов (беспилотников) MQ-1C Gray Eagle в качестве военной помощи. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх

Мы постоянно изучаем и оцениваем то, что мы можем поставить на Украину, однако по Gray Eagle решение пока не принято. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что авторы издания The Wall Street Journal 22 ноября сообщили о том, что группа из 16 сенаторов Конгресса США направила главе Пентагона Ллойду Остину письмо. В документе политики попросили отправить киевскому режиму несколько дронов Gray Eagle. Они аргументировали это решение тем, что "долгосрочная выгода передачи MQ-1C существенна", а военная помощь может изменить стратегический ход конфликта между Украиной и Россией.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

